День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту
В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту
Новости: На Донбассе взорвался миномет Молот: есть раненые
На Донбассе взорвался миномет Молот: есть раненые
Новости: Челси может быть продан за £3 млрд
Челси может быть продан за £3 млрд
Новости: День рождения Уилла Смита: лучшие роли извесного актера (Видео)
День рождения Уилла Смита: лучшие роли извесного актера (Видео)
X

День рождения Уилла Смита: лучшие роли извесного актера (Видео)

Уилл Смит
11:48 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: Сегодня, 25 сентября, актер, продюсер и музыкант Уилл Смит празнует 50-летний юбилей.

Самый знаменитый "человек в черном" Уилл Смит сегодня, 25 сентября, празднует свой юбилей – актеру исполняется 50 лет. Прямо не верится! Поэтому мы решили вспомнить самые знаковые роли Уилла Смита в своей традиционной подборке фильмов.

"Плохие парни" 1995

Это комедийный боевик, в котором Уилл Смит сыграл вместе с Мартином Лоуренсом. Фильм принес небывалую славу актерам и открыл путь в большое кино. По сюжету, Маркус Бернетт и Майк Лоури – детективы полиции Майами. Лоури происходит из состоятельной семьи и живет как плейбой, тогда как несколько более старший Бернетт женат и имеет троих детей.

"Люди в черном" 1997

Даже невозможно представить себе этот фильм без агента Джея в исполнении Уилла Смита, а также агента Кея – Томми Ли Джонса. Кто не видел фильм, напомним, что по сюжету, тайное бюро защищает нашу планету от разных пришельцев-плохишей.

"Али" 2001

Спортивная драма о великом боксере Мохаммеде Али. За роль в картине Уилл Смит был номинирован на "Оскар", так он вжился в роль спортсмена.Картина рассказывает, как в 1964 году самоуверенный боксер врывается на мировой ринг под именем Кассиус Клей. Смелый и откровенный, он переписывает историю для афроамериканцев в спорте со своей гордой уверенностью в себе.

"Я, робот" 2004

Фильм о будущем с роботами и искусственным интервентом. Смит сыграл полицейского, который подозревает почти каждого робота в сбое в программе и бунте. Однажды так и случается и герою Уилла нужно спасти людей от роботов. Кстати, фильм номинировался на "Оскар", но уступил "Человеку-пауку".

"В погоне за счастьем" 2006

Биографическая картина о человеке, который прошел путь от бедного торгового представителя до брокера – Крисе Гарднере. Уилл Смит сыграл вместе со своим сыном и, кстати, в торой раз номинировался на "Оскар". Действия фильма происходят в 1981 году. От Криса Гарднера уходит жена и он сам воспитывает 5-летнего сына. Крис изо всех сил старается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Али, В погоне за счастьем, День рождения, Люди в черном, Плохие парни, Уилл Смит, Юбилей, Я робот.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

В сети показали новую версию куклы Чаки В сети показали первое превращение нового Джокера (Видео) Из категории "B" в легенду кинематографа: История съемок первого "Терминатора"

Последние новости

Как в Румынии техника "разгребает" первый снег (Видео) Кариус вспомнил удар Рамоса в финале Лиги чемпионов Бритни Спирс согласилась увеличить бывшему мужу алименты на содержание сыновей
Сегодня читают
01 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
02 Киевлянам снова отключат холодную воду
03 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
04 Самолет Порошенко приземлился в США
05 Космонавты не смогут выжить в полете на Марс из-за радиации
Новости сегодня
13:12 Создатели Instagram ушли из компании
13:12 Ремейки: как изменились герои фильмов в современных экранизациях (Фото)
13:01 Украинские военные корабли прибыли в Мариуполь: без провокаций РФ не обошлось
12:54 ПСЖ и Барселона готовят предложения Челси за чемпиона мира
12:53 Смешные картинки, разгоняющие грусть
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Не только заморозки: Погода в Украине продолжает ухудшаться
Погода в Украине продолжает ухудшаться
Новости: Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Польши
Порошенко в Нью-Йорке встретился с Дудой
Новости: Киевводоканал предупредил киевлян об отключении холодной воды
Киевлянам снова отключат холодную воду
Новости: Диетологи подсказали, как похудеть на 7 килограмм за 10 дней
Диетологи подсказали, как похудеть на 7 килограмм за 10 дней
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь