День рождения Уилла Смита: лучшие роли извесного актера (Видео)

Самый знаменитый "человек в черном" Уилл Смит сегодня, 25 сентября, празднует свой юбилей – актеру исполняется 50 лет. Прямо не верится! Поэтому мы решили вспомнить самые знаковые роли Уилла Смита в своей традиционной подборке фильмов.

"Плохие парни" 1995

Это комедийный боевик, в котором Уилл Смит сыграл вместе с Мартином Лоуренсом. Фильм принес небывалую славу актерам и открыл путь в большое кино. По сюжету, Маркус Бернетт и Майк Лоури – детективы полиции Майами. Лоури происходит из состоятельной семьи и живет как плейбой, тогда как несколько более старший Бернетт женат и имеет троих детей.

"Люди в черном" 1997

Даже невозможно представить себе этот фильм без агента Джея в исполнении Уилла Смита, а также агента Кея – Томми Ли Джонса. Кто не видел фильм, напомним, что по сюжету, тайное бюро защищает нашу планету от разных пришельцев-плохишей.

"Али" 2001

Спортивная драма о великом боксере Мохаммеде Али. За роль в картине Уилл Смит был номинирован на "Оскар", так он вжился в роль спортсмена.Картина рассказывает, как в 1964 году самоуверенный боксер врывается на мировой ринг под именем Кассиус Клей. Смелый и откровенный, он переписывает историю для афроамериканцев в спорте со своей гордой уверенностью в себе.

"Я, робот" 2004

Фильм о будущем с роботами и искусственным интервентом. Смит сыграл полицейского, который подозревает почти каждого робота в сбое в программе и бунте. Однажды так и случается и герою Уилла нужно спасти людей от роботов. Кстати, фильм номинировался на "Оскар", но уступил "Человеку-пауку".

"В погоне за счастьем" 2006

Биографическая картина о человеке, который прошел путь от бедного торгового представителя до брокера – Крисе Гарднере. Уилл Смит сыграл вместе со своим сыном и, кстати, в торой раз номинировался на "Оскар". Действия фильма происходят в 1981 году. От Криса Гарднера уходит жена и он сам воспитывает 5-летнего сына. Крис изо всех сил старается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют.