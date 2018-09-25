Стала известна дата выхода третьей части "Kingsman"

Фильм "Kingsman: Золотое кольцо" не удостоился настолько же положительных отзывов, как первая часть франшизы - "Секретная служба", однако собрал почти столько же денег в прокате.

В связи с этим режиссер и соавтор сценария двух первых частей Мэттью Вон набросал идеи и для третьего фильма, а на днях он получил дату премьеры.

Завершающая часть истории о приключениях новоиспеченного кингсмэна Эггзи (Тэрон Эджертон) выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Cъемки должны стартовать в ближайшее время.

Пока не известно, займет ли Вон вновь режиссерское кресло или же ограничится функциями сценариста и продюсера.

О сюжете третьей ленты тоже пока ничего не сообщается. Но, скорее всего, зрители снова встретятся с американскими коллегами кингсменов — стейтсменами в исполнении Джеффа Бриджеса, Холли Берри и Ченнинга Татума.