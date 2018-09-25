День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"
Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"
Новости: Медвузы смогут самостоятельно формировать учебные планы
Медвузы смогут самостоятельно формировать учебные планы
Новости: Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе
Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе
Новости: Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
X

Стала известна дата выхода третьей части "Kingsman"

Kingsman
14:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: movieweb.com

Новости культуры: Завершающая часть фильма "Kingsman" выйдет на экраны 8 ноября 2019 года.

Фильм "Kingsman: Золотое кольцо" не удостоился настолько же положительных отзывов, как первая часть франшизы - "Секретная служба", однако собрал почти столько же денег в прокате.

В связи с этим режиссер и соавтор сценария двух первых частей Мэттью Вон набросал идеи и для третьего фильма, а на днях он получил дату премьеры.

Завершающая часть истории о приключениях новоиспеченного кингсмэна Эггзи (Тэрон Эджертон) выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Cъемки должны стартовать в ближайшее время.

Пока не известно, займет ли Вон вновь режиссерское кресло или же ограничится функциями сценариста и продюсера.

О сюжете третьей ленты тоже пока ничего не сообщается. Но, скорее всего, зрители снова встретятся с американскими коллегами кингсменов — стейтсменами в исполнении Джеффа Бриджеса, Холли Берри и Ченнинга Татума.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Kingsman 3, Kingsman: Золотое кольцо, Джефф Бриджес, Мэттью Вон, Тэрон Эджертон, Фильм, Холли Берри, Ченнинг Татум.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео) Джордж Р. Мартин рассказал, какое название будет у нового приквела "Игры престолов" В сети показали новую версию куклы Чаки

Последние новости

Какие ритуалы на удачу проводили Коко Шанель и Пабло Пикассо Селена Гомес уходит из соцсетей Футбол: расписание матчей 25 сентября
Сегодня читают
01 Снег в Украине: в Карпатах разгулялась непогода (Фото и видео)
02 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
03 Киевлянам снова отключат холодную воду
04 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
05 Самолет Порошенко приземлился в США
Новости сегодня
16:18 Клопп поставит второго вратаря на матч Ливерпуля с Челси
16:15 Омелян: Украинские аэропорты - одни из самых быстрорастущих
16:02 Скандал Ватикана: Немецкая католическая церковь извинилась за насилие над детьми
15:54 Мадам Брови: собака с интересной внешностью (Фото)
15:54 Тина Кароль опубликовала в Facebook снимки с новой фотосессии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Не только заморозки: Погода в Украине продолжает ухудшаться
Погода в Украине продолжает ухудшаться
Новости: Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Новости: В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту
В Украине ввели в обращение новую "двадцатку"
Новости: Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь