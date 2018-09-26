Факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивлять.

Факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивлять. Каждый поклонник этого сериала уверен, что о любимом телешоу он знает практически все до самой мелочи, хотя чаще всего это касается скорее только цитат. Знаменитый проект вышел на экраны телевизоров еще в далеком 1994 году, и на долгое время он стал настоящим хитом по всему миру. Фанаты начали приходить в парикмахерские за такими же стрижками, как у любимых персонажей, да и кофейни стали намного популярнее как раз с тех пор. Для Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer) это стал «звездный час», после которого их карьеры пошли только в гору. Для тех из вас, кто и сам провел немало вечеров за просмотром этого культового сериала, эта подборка покажется особенно интересной!