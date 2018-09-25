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Вышел новый трейлер драмы "Колетт" (Видео)

"Колетт"
18:01 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: filmopotok.ru

Новости культуры: Фильм сосредоточится на браке Колетт с писателем и журналистом Анри Готье-Вилларом.

Известная актриса, звезда фильмов о пиратах Карибского моря Кира Найтли сыграла в новой биографической драме "Колетт". Актриса воплощает скандальную французскую писательницу в первом трейлере киноленты.

В сети появился уже второй трейлер биографической драмы. Фильм сосредоточится на браке Колетт с писателем и журналистом Анри Готье-Вилларом, за которого она вышла замуж в 20 лет.

Она писала для него автобиографические романы о Клодине, которые Готье-Виллар выдавал за свои произведения. Постепенно Колетт отдалилась от мужа, стала публиковаться под собственным именем, бороться за независимость и открывать свою сексуальность, пережив несколько романов с женщинами.

Анри Готье-Виллара в ленте сыграл Доминик Уэст, известный по ролям в "Улыбке Моны Лизы" с Джулией Робертс и новой "Ларе Крофт" с Алисией Викандер. Режиссером фильма стал автор драмы "Все еще Элис" с Джулианной Мур и Кристен Стюарт Уош Уэстмоленд. В американский прокат картина "Колетт", где также появятся Элинор Томлинсон и Фиона Шоу, выйдет в сентябре.

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Новости культуры, Видео, Кира Найтли, Колетт, Новый трейлер, Трейлер.
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