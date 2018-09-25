Стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Стартап 3" (Видео)

Потоковый сервис Crackle выпустил трейлер 10-серийного третьего сезона сериала "Стартап". Создатели уже сообщилидату выхода ожидаемого криминального сериала.

Криминальная драма вернется на телеэкраны 1 ноября, и трейлер готовит фанатов к самому худшему. Никаких поблажек главным героям, никакой надежны на лучшее — новые идеи, новые вызовы, новые враги.

Как известно, сериал рассказывает о том, как новаторский проект в области цифровых технологий сводит вместе трех прежде незнакомых друг с другом людей: молодого коммерсанта Ника Талмона, гангстера Рональда Дэйси и сверхталантливую хакершу Иззи Моралес.

Неуживчивой троице в погоне за прибылью предстоит не только включиться в общую работу, но и пережить множество непростых, а порой и смертельно опасных испытаний. Напомним, в сериале играют мировые звезды кино и сериалов - Мартин Фримен, Рон Перлман, Адам Броди, Эдди Гатеги и Джоселин Донахью.