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Стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Стартап 3" (Видео)

"Стартап 3"
22:04 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: kogda.pro

Новости культуры: Создатели наконец рассекретили дату выхода третьего сезона драмы "Стратап" про айтишников, бизнес, мафию, корпоративный шпионаж и жестокие убийства.

Потоковый сервис Crackle выпустил трейлер 10-серийного третьего сезона сериала "Стартап". Создатели уже сообщилидату выхода ожидаемого криминального сериала.

Криминальная драма вернется на телеэкраны 1 ноября, и трейлер готовит фанатов к самому худшему. Никаких поблажек главным героям, никакой надежны на лучшее — новые идеи, новые вызовы, новые враги.

Как известно, сериал рассказывает о том, как новаторский проект в области цифровых технологий сводит вместе трех прежде незнакомых друг с другом людей: молодого коммерсанта Ника Талмона, гангстера Рональда Дэйси и сверхталантливую хакершу Иззи Моралес.

Неуживчивой троице в погоне за прибылью предстоит не только включиться в общую работу, но и пережить множество непростых, а порой и смертельно опасных испытаний. Напомним, в сериале играют мировые звезды кино и сериалов - Мартин Фримен, Рон Перлман, Адам Броди, Эдди Гатеги и Джоселин Донахью.

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Новости культуры, Видео, Дата, Дата выхода, Сериал, Стартап, Стартап 3, Третий сезон.
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