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В сети представили финальный трейлер фильма "Фантастические твари" (Видео)

"Фантастические твари"
08:03 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: media-news.com.ua

Новости культуры: В сети появился финальный дублированный трейлер предстоящего приключенческого фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда".

Сиквел "Фантастических тварей" от кинокомапнии Warner Bros. выйдет на большие экраны уже 17 ноября 2018 года. Главные роли в картине сыграют Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц и другие.

По сюжету черный маг Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы и собирает сторонников, чтоб захватить мир и поработить маглов. Ньют Саламандер соглашается помочь своему бывшему наставнику Альбусу Дамблдору и выследить злодея. Отважный волшебник еще не подозревает, в какую опасную переделку ввязывается.

Стоит отметить, что внимательные зрители обнаружили в трейлере существо, которое поразительно похоже на популярного героя из экранизаций комиксов Marvel.

Речь идет об участнике команды "Стражи Галактики" Груте. Герой появляется в кадре на отметке 1 минута и 30 секунд, когда Ньют Скамандер приводит в действие какое-то магическое заклинание. Эта сцена уже вызвала бурное обсуждение в среде фанатов мира Гарри Поттера.

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Новости культуры, Видео, Преступления Гриндельвальда, Трейлер, Фантастические твари, Финальный трейлер.
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