В сети представили финальный трейлер фильма "Фантастические твари" (Видео)

Сиквел "Фантастических тварей" от кинокомапнии Warner Bros. выйдет на большие экраны уже 17 ноября 2018 года. Главные роли в картине сыграют Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц и другие.

По сюжету черный маг Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы и собирает сторонников, чтоб захватить мир и поработить маглов. Ньют Саламандер соглашается помочь своему бывшему наставнику Альбусу Дамблдору и выследить злодея. Отважный волшебник еще не подозревает, в какую опасную переделку ввязывается.

Стоит отметить, что внимательные зрители обнаружили в трейлере существо, которое поразительно похоже на популярного героя из экранизаций комиксов Marvel.

Речь идет об участнике команды "Стражи Галактики" Груте. Герой появляется в кадре на отметке 1 минута и 30 секунд, когда Ньют Скамандер приводит в действие какое-то магическое заклинание. Эта сцена уже вызвала бурное обсуждение в среде фанатов мира Гарри Поттера.