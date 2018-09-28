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В сети показали официальный трейлер комедии "DZIDZIO Первый раз" (Видео)

"DZIDZIO Первый раз"
11:22 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Главную роль в комедии сыграл Михаил Хома (DZIDZIO).

После колоссального успеха украинской комедии "DZIDZIO Контрабас", которая победила в номинации "Выбор зрителя" на кинопремии "Золота Дзиґа", певец и народный любимец Дзидзьо тут же взялся за съемки в следующем фильме "DZIDZIO Первый раз". В сети уже появился трейлер предстоящей картины.

По сюжету, DZIDZIO опаздывает на самолет в Португалию, где его ждала мама и знакомство с девушкой Зоряной, которую она ему и подыскала. Мама так разгневана легкомыслием сына, что выгоняет его из своей городской квартиры и отправляет в дом деда.

В селе DZIDZIO начинает жизнь с очень деликатной для себя ситуации. Его друг и сосед Бодя Паук начинает развлекать парня. Но в мужской тандем вмешивается хрупкая девушка со странным именем Квитка. Страсти накаляются, эмоции бурлят, интриги усиливаются.

В качестве режиссеров выступили Тарас Дронь и Михаил Хома. В главных ролях Михаил Хома (DZIDZIO), Сергей Лыба (Бодя Паук), Анна Тихомирова (Квитка). В украинских кинотеатрах фильм появится уже 25 октября.

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Новости культуры, DZIDZIO, DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ, Видео, Комедия, Певец, Трейлер, Украинская комедия.
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