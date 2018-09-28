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День рождения Брижит Бардо: топ-5 лучших фильмов легендарной актрисы

Смотрите фото (6)
Брижит Бардо
12:18 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: beautyjunkielondon.com

Новости культуры: Сегодня отмечает свой день рождения французская актриса Бриджит Бордо.

Сегодня, 28 сентября французская актриса, певица, фотомодель, секс-символ 1950-1960-х годов Брижит Бордо празднует день рождения. Легенде кинематографа исполняется 84 года. 

С начала 1970-х она была активисткой движения за права животных, основательницей и главой фонда защиты животных Fondation Brigitte Bardot. И хоть Брижит променяла актерскую карьеру на благотворительную деятельность, своим присутствием Бордо украсила более 40 фильмов. 

Брижит Бардо - самая красивая блондинка ХХ века (Фото)

В день рождения знаменитой француженки вспоминаем 5 лучших ролей актрисы.

"И Бог создал женщину" (1956)

Красивая женщина разрывается между тремя мужчинами – эгоистом, романтиком и циником. Каждый из них желает оказать свое влияние на судьбу девушки, однако она оказывается не такой уж легкомысленной, как кажется на первый взгляд.

"Парижанка" (1957)

 

 Вместо того, чтобы переживать за романы своего любимого, героиня Бриджит устраивает эму курьезные ситуации дома и на работе в правительстве. В этой ленте талант Бордо, как актрисы, гармонично сочетался с ее талантом обнажаться на экране.

Красавица или чудовище: все тайны легенды кино Брижит Бардо

 "Бабетта идет на войну" (1959)

 

В начале Второй мировой войны молоденькая наивная девушка Бабетта устраивается на работу в бордель. Однако заведение разврата эвакуируют, и Бабетта попадает в Англии в штаб британской разведки.

Девушка оказывается похожей, как две капли воды, на любимого немецкого генерала, который планирует нападение Германии на Великобританию. Вот здесь перед ней встает важная задача – похитить генерала с документацией и найти свою любовь.

По имени главной героини Бабетты была названа высокая прическа, которую носила Бриджит Бардо в этой ленте.

"Истина" (1960)

В этом фильме Бриджит Бардо развеяла миф, что может играть только сексуальных и легкомысленных девушек. Доменик Марсо обвиняют в убийстве студента консерватории, талантливого дирижера.

Целью судебного заседания является установление истины, о чем неоднократно заявляют адвокаты обеих сторон. Истина может быть только одна, но как показывает режиссер ленты, в ней немало альтернативных вариантов.

"Три шага в бреду" (1968)

Этот фильм состоит из трех новелл, которые созданы на основе рассказов Эдгара Аллана По. Брижит Бардо сыграла в мрачной истории "Вильям Вильсон", снятой Луи Малем, где ее партнером выступил Ален Делон. Здесь актриса предстала в необычной для себя роли таинственной брюнетки, которую главный герой обыгрывает в карты.

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