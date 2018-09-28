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Вышел новый тизер сериала "Карточный домик" (Видео)

"Карточный дом"
14:01 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: mignews.com.ua

Новости культуры: Представил первый тизер с Робин Райт в роли президента.

Американский сериал "Карточный домик" стримингового сервиса Netflix опубликовал новый тизер к финальному сезону сериала. В нем актриса Робин Райт в главной роли оплакивает своего мужа и отчитывается за первых 100 дней на посту президента США.

Новый видеоролик появился на YouTube-канале платформы 27 сентября. С момента публикации его посмотрели почти 200 тысяч пользователей.

Если в предыдущем тизере сериала было показано, как Клэр Андервуд (актриса Робин Райт) стоит над могилой своего мужа Фрэнка (актер Кевин Спейси), то в новом видео женщина отчитывается перед народом за первые 100 дней на новой должности.

Ранее президентом страны был ее покойный муж, но поскольку она находилась на посту вице-президента, то после смерти Клер заменила его. В тизере она также оплакивает Фрэнка Андервуда и добавляет, что несмотря на семейные отношения она предостерегает людей не верить всему, что он говорил в течение прошлых пяти лет.

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Новости культуры, Видео, Сериал, Тизер, Трейлер, ”Карточный домик”.
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