Компания "СУК" начала съемки двух полнометражных документальных фильмов

"28 сентября начались съемки фильма "Жемчужина Абсурда", который расскажет историю Одессы - европейского города, который живет в постсоветской реальности. Автор идеи и режиссер - Александра Чуприна, продюсер - Эльмира Асадова. С 17 по 23 сентября 2018 года в Италии в городе Бари проект фильма принял участие в сессии одного из самых престижных воркшопов Европы: ESoDoc - European Social Documentary", - говорится в сообщении.

Также 16 августа продолжаются съемки полнометражного документального фильма "Зарваница". Режиссеры и авторы сценария - Роман Химей и Ярема Малащук, молодые художники, которые недавно выиграли вторую премию на Pinchuk Art Prize за видеоработу "На кого ты нас оставил?". Фильм станет полнометражным дебютом парней. Продюсер ленты - Валерия Сочивец. Обе ленты создаются при 100% поддержке Госкино по результатам Десятого конкурса кинопроектов. Завершение фильмов планируется в 2019 году.