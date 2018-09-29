День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Компания "СУК" начала съемки двух полнометражных документальных фильмов

Одесса
09:20 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости культуры: Кинокомпания "Современное Украинское Кино" запустила в производство полнометражные документальные фильмы "Зарваница" и "Жемчужина Абсурда".

"28 сентября начались съемки фильма "Жемчужина Абсурда", который расскажет историю Одессы - европейского города, который живет в постсоветской реальности. Автор идеи и режиссер - Александра Чуприна, продюсер - Эльмира Асадова. С 17 по 23 сентября 2018 года в Италии в городе Бари проект фильма принял участие в сессии одного из самых престижных воркшопов Европы: ESoDoc - European Social Documentary", - говорится в сообщении.

Также 16 августа продолжаются съемки полнометражного документального фильма "Зарваница". Режиссеры и авторы сценария - Роман Химей и Ярема Малащук, молодые художники, которые недавно выиграли вторую премию на Pinchuk Art Prize за видеоработу "На кого ты нас оставил?". Фильм станет полнометражным дебютом парней. Продюсер ленты - Валерия Сочивец. Обе ленты создаются при 100% поддержке Госкино по результатам Десятого конкурса кинопроектов. Завершение фильмов планируется в 2019 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Жемчужина Абсурда, Зарваница, Кино, Одесса, Современное Украинское Кино, СУК, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Истории из архивов полиции: Лучшие криминальные драмы по мотивам реальных событий "Королек - птичка певчая" 32 года спустя: как сложились судьбы главных героев (Фото) Вышел новый тизер сериала "Карточный домик" (Видео)

Последние новости

Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь