Софи Тернер поделилась мыслями о финале сериала "Игра престолов"

До выхода на экраны 8 сезона "Игры престолов", который станет еще и финальным для всей саги, остается несколько месяцев. Более того, точную дату выхода серий пока вообще не называют.

"Я не знаю, удовлетворит ли финал зрителей. Мне кажется, что многие будут разочарованы. Но кто-то может быть просто в восторге, – говорит актриса Софи Тернер. сыгравшая роль Сансы Старк, – Мне очень хочется увидеть реакцию фанатов. Что же касается меня, то мне концовка просто разбила сердце. На последней странице было написано "Конец Игры Престолов" и я расчувствовалась". Тернер добавила, что ее персонаж в шоу прошел очень большой путь – от непонимания и незнания себя до полной уверенности, что Санса на своем месте.