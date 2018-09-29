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Софи Тернер поделилась мыслями о финале сериала "Игра престолов"

Софи Тернер
11:48 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
popcornnews.ru
Фото: Instagram

Новости культуры: Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, считает, что фанаты будут разочарованы концом сериала.

До выхода на экраны 8 сезона "Игры престолов", который станет еще и финальным для всей саги, остается несколько месяцев. Более того, точную дату выхода серий пока вообще не называют.

"Я не знаю, удовлетворит ли финал зрителей. Мне кажется, что многие будут разочарованы. Но кто-то может быть просто в восторге, – говорит актриса Софи Тернер. сыгравшая роль Сансы Старк, – Мне очень хочется увидеть реакцию фанатов. Что же касается меня, то мне концовка просто разбила сердце. На последней странице было написано "Конец Игры Престолов" и я расчувствовалась". Тернер добавила, что ее персонаж в шоу прошел очень большой путь – от непонимания и незнания себя до полной уверенности, что Санса на своем месте.

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Все по теме:

Новости культуры, Игра престолов, Кино, Комментарии, Санса Старк, Сериал, Софи Тернер, Финал.
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