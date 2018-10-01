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Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени

"Люди Икс: Темный Феникс"
20:08 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: www.belnovosti.by

Новости культуры: В картине снялись Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Александра Шипп, Коди Смит-Макфи, Эван Питерс, Джеймс МакЭвой.

Двенадцатая лентая из киносерии "Люди Икс" должна была выйти в прокат уже в феврале следующего года. Однако, создатели по неизвестным причинам решили отложить дату премьеры.

Премьера новых "Людей Икс", история которых расскажет о юности персонажа Джин Грей (Феникс), которую играет звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, должна была состояться 14 февраля 2019 года. Однако, теперь эту дату перенесли на 7 июня 2019 года.

Стоит также отметить, что студия Fox изменила сразу несколько дат в своем прокатном графике. Так, 14 февраля 2019 года, вместо "Людей Икс" на экраны выйдет японская манга "Алита: Боевой ангел", чья премьера должна была состояться 21 декабря 2018 года.

В свою очередь еще одна экранизация комиксов Marvel "Гамбит", которая должна была выйти в прокат в июне 2019 года, будет выпущена в марте 2020 года.

Причина, по которой создатели решили перенести некоторые даты релизов - неизвестна. Что касается "Алиты", то, вероятнее всего, студия Fox просто собирается воспользоваться преимуществами прокатного окна во время Нового года по китайскому календарю.

Новой истории "Людей Икс" теперь предстоит конкурировать в прокате с римейком "Ангелов Чарли", который также заявлен на 7 июня 2019 года.

Напомним, по сюжету фильма "Люди Икс: Темный Феникс", инопланетное существо Феникс наделяет Джин сверхсилами, которые хрупкая девушка не в силах сдерживать. Героиня становиться опасной для окружающих, поэтому перед Людьми Икс стоит вопрос: спасти члена команды или все человечество.

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