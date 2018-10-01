Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 25 серию онлайн (Видео)
Новости культуры: 1 октября вышла 25 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни.
Напомним, 27 сентября на экраны вышла 24 серия популярного украинского сериала "Школа", который дополнили новым название "Недетские игры".
Лера захотела сделать подарок на день рождения парню, который ей нравился. В его вишлисте она нашла пункт "фото внутреннего мира, сделанное на электронном микроскопе". Девушка решила сделать это фото, взяла волос парня и микроскоп из кабинета биологии. Но случайно разбила микроскоп. Родителей девочки вызвали в школу и сообщили, что они должны выплатить школе деньги за ущерб. Из-за этого родили лишили школьницу карманных денег и продали ее ноутбук.
Ната не хочет становиться между Ваней и его группой. Она притворяется, что сорвала голос и не может петь. Группа выступила самостоятельно и заинтересовала крутого продюсера с Киева. Между Ваней и Натой произошел поцелуй.
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 24 серию онлайн (Видео)
Назар хочет переспать с Асей, чтобы не пришлось бежать семь кругов вокруг школы. Девушка не понимает, почему он на нее давит, требует ухаживаний и романтики. В школу наведывается комиссия, Дарина Петровна хочет поразить ее оборудованием кабинета биологии. Ната должна подарить цветы комиссии, и Неля решает испортить букеты. К счастью, Назар выручает бывшую девушку, купив новые цветы за свои деньги.
Лола сердится на Даню, потому что он солгал ей про Нику, а сам с ней продолжает проводить время. Парень хочет исправиться и устраивает для девушки романтическое свидание, которое заканчивается интимом.
25 серия
С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. В некоторых немного разочаровались, а те, кто казались плохими, немного изменили наше мнение о них в лучшую сторону.