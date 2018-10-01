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В сети показали первый трейлер фильма об Элтоне Джоне (Видео)

"Рокетмен"
21:25 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: beztabu.net

Новости культуры: Премьера картины запланирована на 31 мая 2019 года.

Фильм расскажет о молодости легендарного артиста Элтона Джона, о его восхождении на музыкальный Олимп и о борьбе с наркозависимостью.

Главную роль в ленте "Рокетмен" сыграл 28-летний валлийский актер и певец английского происхождения Тэрон Эджертон, который наиболее известен по роли в комедийно-шпионской франшизе "Kingsman".

Режиссером фильма об Элтоне Джоне стал британец Декстер Флетчер, который ранее уже работал с Эджертоном в комедийном байопике "Эдди", "Орел"".

Стоит также отметить, что именно Флетчер закончил еще одну музыкальную биографическую ленту "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри и группе "Queen" после того, как из проекта был уволен Брайан Сингер.

Слоган "Рокетмена" гласит: "На основе реальной фантазии" вместо "На основе реальной истории". Как говорят сами создатели, это будет вовсе не классический байопик, а некая музыкальная фантазия с биографическими элементами, где песни Элтона Джона будут служить выражением тех или иных важных эмоциональных моментов в жизни композитора и певца. Более того, как видно из трейлера, в фильме будут присутствовать фэнтезийные сцены, вроде той, где зрителм в зале поднимаются в воздух в то время, как Элтон поет песню "Rocketman".

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Новости культуры, Видео, Рокетмен, Трейлер, Фильм об Элтоне Джон, Элтон Джон.
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