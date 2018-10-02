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Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов

Netflix
08:45 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости культуры: Netflix "делает большую ставку" на развитие интерактивного телевидения, чтобы привлечь новых подписчиков.

Netflix разрабатывает технологию интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет и выбирать финал сериала. Первым сериалом, в котором используют эту технологию, станет пятый сезон "Черного зеркала".

Премьера нового сезона "Черного зеркала" ожидается в декабре 2018 года. По словам собеседников агентства, зрители смогут повлиять на сюжет только одного из эпизодов.

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Отмечается, что Netflix "делает большую ставку" на развитие интерактивного телевидения, чтобы привлечь новых подписчиков. Смешивая элементы видеоигры с традиционным телевидением, компания может создать формулу, которую можно быть применить к неограниченному числу серий.

Новый тип повествования может усложнить производство проектов, поскольку технология интерактивного участия требует написания более длинного сценария, с учетом всех возможных сюжетов, отмечает издание. Сценаристы и продюсеры пытаются определить, как дополнительные требования повлияют на их гонорары.

Ранее Netflix уже проводил эксперимент с выбором сюжета в анимационном детском шоу "Puss in Book". Зрители могли выбрать, с кем будет бороться кот в сапогах из "Шрэка", главный герой фильма. 

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Все по теме:

Новости культуры, Netflix, интерактивное телевидение, повествование, Сериал, Черное зеркало.
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