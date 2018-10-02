Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов

Netflix разрабатывает технологию интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет и выбирать финал сериала. Первым сериалом, в котором используют эту технологию, станет пятый сезон "Черного зеркала".

Премьера нового сезона "Черного зеркала" ожидается в декабре 2018 года. По словам собеседников агентства, зрители смогут повлиять на сюжет только одного из эпизодов.

Отмечается, что Netflix "делает большую ставку" на развитие интерактивного телевидения, чтобы привлечь новых подписчиков. Смешивая элементы видеоигры с традиционным телевидением, компания может создать формулу, которую можно быть применить к неограниченному числу серий.

Новый тип повествования может усложнить производство проектов, поскольку технология интерактивного участия требует написания более длинного сценария, с учетом всех возможных сюжетов, отмечает издание. Сценаристы и продюсеры пытаются определить, как дополнительные требования повлияют на их гонорары.

Ранее Netflix уже проводил эксперимент с выбором сюжета в анимационном детском шоу "Puss in Book". Зрители могли выбрать, с кем будет бороться кот в сапогах из "Шрэка", главный герой фильма.