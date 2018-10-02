Кинопремьеры недели: в украинский прокат выйдут четыре фильма (Видео)

Второй месяц осени уже готовит новые киноподарки. В октябре на большие экраны выходит большое количество новинок. С 4 октября в кино можно посмотреть четыре новые премьеры: фантастический боевик с Томом Харди, украинскую комедию, китайский детский анимационный фильм и фильм ужасов.

"Веном"

Фильм на основе комиксов Marvel, повествует о персонаже Эдди Броке и является спин-оффом из серии фильмов о Человеке-пауке. По сюжету у журналиста Брока все хорошо до тех пор, пока он не берет неоднозначное интервью у богатого ученого Карлтона Дрейка. Позже Брок узнает, что Дрейк удерживает у себя в лаборатории внеземного симбиота, с помощью которого проводит эксперименты над людьми. Журналисту удается попасть в секретную лабораторию, но он сливается с симбиотом воедино.

"Безумная свадьба"

По сюжету, директор районного краеведческого музея Василий Середюк, отправляя дочку Катю во Францию на учебу, не ожидал такого поворота – месяц назад она сообщила, что выходит замуж за французского врача – кардиохирурга Франсуа. Каково же было его удивление, когда он увидел, что желанный европейский зять – афрофранцуз. Организовать свадьбу так, чтобы она не произошла, – кажется прекрасной идеей. Но когда на пути стоит любовь – неизвестно, удастся ли такой план реализовать.

"Большой кошачий побег"

Ленивый домашний питомец Кот Бегемот целыми днями бездельничает в уютной квартире. Но у него есть сын, который жаждет приключений и не желает проводить время только за едой и сном. Котенок мечтает попасть в Долину Розовых Снов и мастерит летательный аппарат, на котором улетает через окно. Теперь его отцу придется отправиться на поиски непутевого сына. В помощники к Бегемоту набивается волнистый попугайчик.

"Хэллфест"

Троица студенток Натали, Брук и Тейлор решает отпраздновать Хэллоуин, отправившись на Хэллфест, проходящий в городе. Это мероприятие посвящено страху и кошмару, здесь все пытаются напугать друг друга. Подруги должны разгадать головоломки, сыграть в ужасные игры, пройти опасные лабиринты. Но для одного посетителя Хэллфеста это не просто развлечение, а место для охоты. Он – серийный убийца. Со временем Натали и ее подруги понимают, что все происходящее – реально и люди вокруг умирают по-настоящему.