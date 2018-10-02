Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 26 серию онлайн (Видео)

Напомним, 1 октября на экраны вышла 25 серия популярного украинского сериала "Школа", который дополнили новым название "Недетские игры".

И в ней, Ваня и Ната начали встречаться. Тем временем, у Егора проблемы — его авто могут эвакуировать. Тогда все узнают о его преступлении.

Один из школьников по имени Слава распылил в школе опасный аэрозоль. Из-за этого дети отравились! А братик Лолы и Екатерина даже попали в больницу.

26 серия

Как и в 1 сезоне сериала "Школа", в главной сюжетной линии учителя Екатерина и Алекс. Также в главных ролях сериала актеры, знакомые нам из прошлого сезона и несколько новых героев. С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. В некоторых немного разочаровались, а те, кто казались плохими, немного изменили наше мнение о них в лучшую сторону.