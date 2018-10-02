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Стало известно, кто сыграет главную роль в фильме "Вестсайдская история"

Энсел Элгорт
21:59 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: В новой картине режиссера снимется Энсел Элгорт.

Звезда фильма "Малыш на драйве" Энсел Элгорт получил главную роль в перезапуске "Вестсайдской истории", которым займется режиссер Стивен Спилберг.

Элгорт сыграет Тони, которого на Бродвее в 1957 году воплотил Ларри Кейт, а в киноверсии 1961 года сыграл Ричард Беймер.

Отмечается, что Спилберг потратил почти год на поиски актера, который должен был уметь петь, танцевать и быть способным отыграть историю Ромео и Джульетты, которая была перенесена в Нью-Йорк 1950-х годов. Поиск длился так долго, что некоторые представители Голливуда опасались, что проект будет отложен. Режиссер рассмотрел тысячи актеров и танцоров в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и Пуэрто-Рико и были предположения, что он отдаст предпочтение неизвестным лицам.

Сценарий мюзикла адаптировал обладатель Пулитцеровской премии Тони Кушер. Оригинальный сценарий был написан Артуром Лоренсом, тексты песен – Стивеном Сондхаймом, а музыка – Лонардом Бернстайном.

Ранее Спилберг стал первым режиссером в истории кино, кассовые сборы которого преодолели отметку в 10 миллиардов долларов. Кассовые сборы фильмов Спилберга достигли такого результата благодаря успеху картины "Первому игроку приготовиться". Самыми кассовыми фильмами режиссера являются "Инопланетянин", "Парк Юрского периода" и "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа".

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Новости культуры, Актер, Вестсайдская история, Главная роль, Роль, Фильм, Энсел Элгорт.
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