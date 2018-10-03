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Актер Вин Дизель рассказал о женской версии "Форсажа"

Вин Дизель
07:48 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель разместил в своем микроблоге видео, в котором рассказал о предстоящих планах на популярную франшизу.

Звезда "Форсажа" Вин Дизель, который сейчас находится в Африке на съемках фильма "Бладшот", разместил на своей страничке в Instagram ролик, где рассказал о съемках женского "Форсажа".

По словам Дизеля, он уже обсудил концепцию такого фильма с руководством студии Universal, которая владеет всеми правами на франшизу "Форсаж". Он не уточнил, когда стоит ожидать выхода такого проекта в прокат.

 
 
 
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Guess who came to surprise me on set... #BLOODSHOT

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

Стоит отметить, что сейчас как раз идут съемки другого спин-оффа франшизи под названием "Хоббс и Шоу". Предстоящая лента будет посвящена героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма.

А премьера 9 части самого "Форсажа" состоится уже в апреле 2020 года. 8 серия, вышедшая в 2017 году, была очень успешна в мировом прокате. При внушительном производственном бюджете, который оценивался в 250 миллионов долларов, картина собрала более 1,2 миллиарда долларов. Именно после такого успеха студия Universal решила снимать спин-оффы.

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Новости культуры, Актер, Видео, Вин Дизель, Женский Форсаж, Форсаж.
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