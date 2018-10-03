Вышел трейлер документального фильма про Боба Марли "Переизданное" (Видео)

В сети появился первый официальный трейлер предстоящей ленты "Переизданное". Первая серия, которая получила название "Кто стрелял в шерифа?", расскажет историю покушения на Боба Марли и выйдет на экраны уже 12 октября 2018 года.

В декабре 1976 года на Боба Марли совершили покушение в его собственном доме в Кингстоне. Неизвестные обстреляли музыканта, его жену и менеджера всего за два дня до важного концерта Smile Jamaica. Тем не менее Марли выступил перед 80-тысячной аудиторией зрителей, несмотря на полученные ранения.

Боб Марли скончался в мае 1981 года. Спустя столько лет что покушение на исполнителя, что его смерть до сих пор остаются для всех загадкой. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что культовый музыкант был убит агентом ЦРУ.

В новом проекте Netflix будет 8 серий. Каждый эпизод будет охватывать загадочные нападения на разных музыкантов, включая убийство Джэм-Мастер Джея, участника хип-хоп-трио Run-D.M.C., Сэма Кука, Роберта Лероя Джонсона и других. Новая серия будет выходить каждый месяц до мая 2019 года.