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Вышел трейлер документального фильма про Боба Марли "Переизданное" (Видео)

Боб Марли
09:22 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости культуры: Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный проект "Переизданное", который будет посвящен культовым музыкантам ХХ века и тайнам, связанным с их смертью.

В сети появился первый официальный трейлер предстоящей ленты "Переизданное". Первая серия, которая получила название "Кто стрелял в шерифа?", расскажет историю покушения на Боба Марли и выйдет на экраны уже 12 октября 2018 года.

В декабре 1976 года на Боба Марли совершили покушение в его собственном доме в Кингстоне. Неизвестные обстреляли музыканта, его жену и менеджера всего за два дня до важного концерта Smile Jamaica. Тем не менее Марли выступил перед 80-тысячной аудиторией зрителей, несмотря на полученные ранения.

Боб Марли скончался в мае 1981 года. Спустя столько лет что покушение на исполнителя, что его смерть до сих пор остаются для всех загадкой. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что культовый музыкант был убит агентом ЦРУ.

В новом проекте Netflix будет 8 серий. Каждый эпизод будет охватывать загадочные нападения на разных музыкантов, включая убийство Джэм-Мастер Джея, участника хип-хоп-трио Run-D.M.C., Сэма Кука, Роберта Лероя Джонсона и других. Новая серия будет выходить каждый месяц до мая 2019 года.

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Новости культуры, Боб Марли, Видео, Документальный фильм, Музыкант, Трейлер, Фильм про Бома Марли.
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