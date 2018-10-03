В финальные серии "Игры Престолов" вернется герой прошлых сезонов

Премьера девятого сезона культового сериала "Игра престолов" состоится в 2019 году.

Джо Бауэр, который отвечает в проекте HBO за создание визуальных эффектов, пообщался с журналистами издания Huffington Post и назвал имя персонажа прошлых сезонов, который снова появится на экране.

Бауэр признался, что в девятом сезоне "Игры престолов" вернется лютоволк Джона Сноу по имени Призрак. Стоит отметить, что в последний раз персонаж появлялся в шестом сезоне сериала.

"У него будет достаточно много экранного времени в восьмом сезоне", - отметил Джо.

Вполне вероятно, что помощь Призрака нужна будет для того, чтобы одержать победу над ордой белых ходоков, направляющихся в Вестерос.

"Когда зрители увидят финал, они поймут, почему мы так долго готовились. Он превосходит все то, что было сделано раньше", - добавил также Бауэр. Напомним, ранее автор серии книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р. Р. Мартин, на событиях которых и строился сюжет "Игры престолов", признался, что новый сезон, который все ждут, мог бы стать далеко не последним.