Вышел официальный трейлер мультфильма "Человек-паук" (Видео)

Премьера предстоящего американского анимационного фильма, основанного на персонаже Marvel Comics Майлзе Моралесе "Человек-паук: Через вселенные" намечена на 13 декабря 2018 года.

Режиссерами будущей ленты "Человек-паук: Через вселенные" стали Боб Персикетти ("Кот в сапогах"), Питер Рэмзи ("Хранители снов") и Родни Ротман ("Побег из Вегаса").

Сценаристами стали Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые известны своими работами в таких проектах, как "Мачо и ботан", "Лего. Фильм", "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" и других.

Главным героем ленты стал школьник Майлз Моралес. В свободное от учебы время парень защищает город в обличье Человека-паука. Он и не догадывается, что кроме него в параллельных вселенных существует множество других молодых людей и даже свинок, которые обладают такими же суперспособностями. Так, уже в трейлере анимационного фильма можно увидеть нескольких Людей-Пауков, включая Питера Паркера, Гвен Стейси, Майлза Моралеса и даже Человека-Паука-Свинью.