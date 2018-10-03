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Вышел официальный трейлер мультфильма "Человек-паук" (Видео)

"Человек-паук"
15:03 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: YouTube

Новости культуры: В сети появиля новый трейлер мультфильма о Человеке-пауке.

Премьера предстоящего американского анимационного фильма, основанного на персонаже Marvel Comics Майлзе Моралесе "Человек-паук: Через вселенные" намечена на 13 декабря 2018 года.

Режиссерами будущей ленты "Человек-паук: Через вселенные" стали Боб Персикетти ("Кот в сапогах"), Питер Рэмзи ("Хранители снов") и Родни Ротман ("Побег из Вегаса").

Сценаристами стали Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые известны своими работами в таких проектах, как "Мачо и ботан", "Лего. Фильм", "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" и других.

Главным героем ленты стал школьник Майлз Моралес. В свободное от учебы время парень защищает город в обличье Человека-паука. Он и не догадывается, что кроме него в параллельных вселенных существует множество других молодых людей и даже свинок, которые обладают такими же суперспособностями. Так, уже в трейлере анимационного фильма можно увидеть нескольких Людей-Пауков, включая Питера Паркера, Гвен Стейси, Майлза Моралеса и даже Человека-Паука-Свинью.

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Все по теме:

Новости культуры, Marvel Comics, Майлз Моралес, Мультфильм, Трейлер, Человек-паук.
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