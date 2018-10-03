В сети появился трейлер нового сериала "Титаны" (Видео)

Недавно потоковый гигант Netflix, который выпустил много крутых сериалов, начал транслировать сериал канала CW "Черная молния", основанный на комиксах DC. Сейчас же стриминговый сервис выпускает шоу под названием "Титаны", также основанное на персонажах дисишной вселенной. Отметим, что "Титаны" – это история приключений молодой команды супергероев DC, которые борются за правое дело. В эту команду входят Дик Грейсон (один из носителей костюма Робина), Звездное пламя, Рэйвен (Ворон), Зверомальчик и другие. На днях предстоящий сериал обзавелся новым, подробным, трейлером. Роли исполняют Брентон Туэйтес, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли и Алан Ритчсон. В США "Титаны" стартуют 12 октября.