Появился первый трейлер комедии "Приключения S Николая" (Видео)

В колоритной киноленте рассказывается история о настоящей жизни "Супер Николая". Курьезные ситуации начинаются с того, что обычная, на первый взгляд, семья Василенко накануне рождественских праздников переехала в Карпаты. Неожиданно на пороге их дома появляется "Николай", который на самом деле является переодетые вором. Противостоять бандиту берутся дети, стремящиеся спасти настоящего святого. "Приключения S Николая" – это история о взрослении, о вере в сказку о том, что чудеса могут изменить жизнь к лучшему, подарить радость, дружбу и любовь", – рассказала продюсер фильма Мария КАЭЛ. Киноленту смело можно назвать семейной, ведь забавная зимняя история может понравиться людям разного возраста. "Я надеюсь и верю, что фильм "Приключения S Николая" сможет прикоснуться к душе каждого, несмотря на возраст. Будет много магии, острого юмора и красивых эффектов. Но главное – это настроение, настроение настоящего новогоднего праздника: когда в семье все хорошо, а вокруг все овеяно гармонией и зимним светом", – отметил режиссер Семен Горов. Известно, что в фильме снялись украинские знаменитости. В частности, Маша Ефросинина и Василий Вирастюк. Звезды перевоплотились в необычные для зрителей образы, которые непременно запомнятся киноманам. Украинцы смогут увидеть комедию 13 декабря 2018 года.