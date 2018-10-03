Появился украиноязычный трейлер мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные" (Видео)

Многие не успевают следить за Человеком-пауком – уж очень много вышло новинок об этом герое. теперь же киностудия Sony Pictures опубликовала новый трейлер полнометражного мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные". В этом ролике показаны главные герои, среди которых Питер Паркер, Гвен Стейси, Майлз Моралес и Человек-Паук-Свинья. Мультфильм основан на комиксах Ultimate Marvel. По сюжету, Люди-Пауки из других вселенных попадают в мир подростка Майлза Моралеса. Происходит это после взрыва суперколлайдера. В итоге им предстоит победить врагов и вернуться к себе домой. Автором сценария являются Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по работе над франшизой Лего. Фильм.