Не все знают, что с некоторыми любимыми фильмами связаны трагические истории.

Фильмы ужасов всегда популярны, ведь очень многие хотят пощекотать себе нервы. Хотя сейчас в кинотеатрах много новых фильмов ужасов, многие любители жанра предпочитают пересматривать классику. Но, независимо от того, смотрите ли вы эти фильмы ради острых ощущений или из ностальгии, вы всегда уверены в том, что все кошмары, которые вы увидели на экране, так и останутся там. Или нет? Не все знают, что с некоторыми любимыми фильмами связаны трагические истории. Как взрослые, так и дети становились жертвами событий более невероятных, чем сами фильмы. Итак, для вас – десять кошмарных историй, связанных с фильмами ужасов.