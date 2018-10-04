Легендарный фантастический фильм "Хроники Нарнии" снова вернется на экраны

Воссоздать полюбившеюся всеми историю "Хроники Нарнии" по мотивам произведений писателя К. С. Льюиса намерена стриминговая платформа Netflix.

По условиям многолетнего соглашения между Netflix и компанией C. S. Lewis потоковый сервис экранизирует классические истории Вселенной Нарнии, превратив их в сериалы и фильмы для своих подписчиков по всему миру.

Все серии и фильмы, выпущенные в рамках сделки, станут совместными проектами Netflix, продюсера Марка Гордона ("Убийство в "Восточном экспрессе") из Entertainment One, а также с Дугласа Гришема и Винсента Зибера (ранее работали над "Хрониками Нарнии"), которые будут исполнительными продюсерами.

"Истории Льюиса «Хроники Нарнии» вызвали резонанс у многих поколений читателей по всему миру. Семьи влюбились в таких персонажей, как Аслан и полюбили весь мир Нарнии, и мы в восторге от того, что они будут их домом еще долгие годы", - сказал Тед Сарандос, руководитель отдела контента Netflix.

Марк Гордон отметил, что "Хроники Нарнии" являются одним из немногих проектов, которые охватывают несколько поколений. По словам продюсера, он очень рад сотрудничеству с Netflix, которое может создать не только полнометражный фильм о Нарнии, но и хороший сериал.

"Мы не можем дождаться, когда начнем работу над несколькими постановками, которые мы надеемся предпринять", - добавил Гордон. Напомним, первый фильм из серии "Хроники Нарнии" вышел в свет в 2005 году. Тогда лента заняла третье место в списке самых кассовых картин того года. В фильме рассказывается о параллельном мире, входом в который является платяной шкаф.