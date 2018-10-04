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Легендарный фантастический фильм "Хроники Нарнии" снова вернется на экраны

"Хроники Нарнии"
12:33 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: release-series.com

Новости культуры: Netflix снимет сериал и фильм "Хроники Нарнии".

Воссоздать полюбившеюся всеми историю "Хроники Нарнии" по мотивам произведений писателя К. С. Льюиса намерена стриминговая платформа Netflix.

По условиям многолетнего соглашения между Netflix и компанией C. S. Lewis потоковый сервис экранизирует классические истории Вселенной Нарнии, превратив их в сериалы и фильмы для своих подписчиков по всему миру.

Все серии и фильмы, выпущенные в рамках сделки, станут совместными проектами Netflix, продюсера Марка Гордона ("Убийство в "Восточном экспрессе") из Entertainment One, а также с Дугласа Гришема и Винсента Зибера (ранее работали над "Хрониками Нарнии"), которые будут исполнительными продюсерами.

"Истории Льюиса «Хроники Нарнии» вызвали резонанс у многих поколений читателей по всему миру. Семьи влюбились в таких персонажей, как Аслан и полюбили весь мир Нарнии, и мы в восторге от того, что они будут их домом еще долгие годы", - сказал Тед Сарандос, руководитель отдела контента Netflix.

Марк Гордон отметил, что "Хроники Нарнии" являются одним из немногих проектов, которые охватывают несколько поколений. По словам продюсера, он очень рад сотрудничеству с Netflix, которое может создать не только полнометражный фильм о Нарнии, но и хороший сериал.

"Мы не можем дождаться, когда начнем работу над несколькими постановками, которые мы надеемся предпринять", - добавил Гордон. Напомним, первый фильм из серии "Хроники Нарнии" вышел в свет в 2005 году. Тогда лента заняла третье место в списке самых кассовых картин того года. В фильме рассказывается о параллельном мире, входом в который является платяной шкаф.

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Новости культуры, Netflix, Сериал, Фильм, Хроники Нарнии.
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