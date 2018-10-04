В сети появился первый трейлер сериала о Сабрине (Видео)

Стриминговый сервис Netflix недавно поделился первым постером предстоящего ремейка "Сабрины — маленькой ведьма". Теперь же появился первый трейлер сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

Отметим, что основой нового сериала стал комикс "Сабрина — маленькая ведьма" от Archie Comics.

По сюжету полуведьме-получеловеку Сабрине Спеллман скоро исполнится 16 лет, после чего она должна будет сделать выбор между миром ведьм, к которому принадлежит вся ее семья или миром людей, где остаются все ее друзья.

Шоураннерами нового сериала выступили Роберто Агирре-Сакаса, Грег Берланти, Сара Шехтер и Джон Голдуотер. Главные роли сыграли Кирнан Шипка, Миранда Отто, Люси Дэвис, Росс Линч и другие. Премьера первого сезона сериала состоится 26 октября 2018 года.