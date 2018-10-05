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Вышел трейлер исторической драмы "Мария - королева Шотландии" (Видео)

"Мария - королева Шотландии"
08:02 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: www.film.ru

Новости культуры: Главные роли в картине исполнили Марго Робби и Сирша Ронан.

В сети появился официальный дублированный трейлер предстоящего фильма "Мария - королева Шотландии". Премьера британской исторической драмы намечена на 17 января 2019 года.

Главные роли в картине исполнили 28-летняя австралийская актриса Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Фокус", "Тоня против всех") и 24-летняя ирландская актриса Сирша Ронан ("Леди Берд", "Бруклин", "Милые кости").

Режиссером стал британец Джози Рурк, а сценарий написал Бо Уиллимон ("Карточный домик"). В основе сюжета лежит книга британского историка Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии".

По сюжету Мария Стюарт была коронована в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. Она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить пошатнувшиеся отношения с кузиной Елизаветой. Или свергнуть ее с престола.

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Новости культуры, "Мария — королева Шотландии", Видео, Историческая драма, Марго Робби, Сирша Ронан, Трейлер.
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