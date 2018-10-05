Вышел трейлер исторической драмы "Мария - королева Шотландии" (Видео)

В сети появился официальный дублированный трейлер предстоящего фильма "Мария - королева Шотландии". Премьера британской исторической драмы намечена на 17 января 2019 года.

Главные роли в картине исполнили 28-летняя австралийская актриса Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Фокус", "Тоня против всех") и 24-летняя ирландская актриса Сирша Ронан ("Леди Берд", "Бруклин", "Милые кости").

Режиссером стал британец Джози Рурк, а сценарий написал Бо Уиллимон ("Карточный домик"). В основе сюжета лежит книга британского историка Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии".

По сюжету Мария Стюарт была коронована в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. Она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить пошатнувшиеся отношения с кузиной Елизаветой. Или свергнуть ее с престола.