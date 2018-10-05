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Вышел трейлер нового украинского фильма "Экс" (Видео)

"Экс"
11:02 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: ru.espreso.tv

Новости культуры: Премьера ленты запланирована на весну 2019 года.

Госкино на своем YouTube-канале опубликовало первый официальный трейлер фильма "Экс" - в международном прокате "The Raid".

Режиссером предстоящего фильма выступил Сергей Лысенко. Сценаристом стал Ярослав Яриш. Лента снята компанией "Т.Т.М". при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Фильм основан на реальных событиях. "Экс" является сокращением от слова "экспроприация" - действия, которое в конце 19 - в начале 20 векоа было популярным источником финансирования революционной деятельности. Именно к нему в 1932 году прибегают бойцы за независимость Украины в небольшом западно-украинском городке, который на то время находится под властью Польши.

Акция осуществляется бойцами с целью заявить о себе и о своих политических намерениях. По плану, все должно пройти без применения оружия, но из-за невероятного стечения обстоятельств все идет вовсе не так и выбор у молодых патриотов небольшой: смерть или бессмертие.

Главные роли в ленте сыграли молодые актеры Орест Пастух, Виталий Гордиенко, Лиза Бакулина, Василий Колесник, Роман Кривдик, Анатоль Фон-Филандра, Алина Коваленко, Юлия Хмиль, Артур Шлапак, Владислава Глеба. Также в картине приняли участие Вячеслав Химьяк, Александр Норчук, Любомир Старак, Владимир Губанов и Виктор Жданов.

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Новости культуры, Видео, Трейлер, Украинский фильм, Фильм Экс, Художественный фильм, Экс.
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