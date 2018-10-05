День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Новости: В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
Новости: "Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
"Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе

В сети появился официальный трейлер 3 сезона сериала "Сорвиголова" (Видео)

"Сорвиголова"
11:58 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: kanobu.ru

Новости культуры: Главную роль в сериале исполняет Чарли Кокс.

Появился официальный трейлер предстоящего американского телесериала, основанного на одноименном персонаже комиксов Marvel.

Трейлер третьего сезона супергеройской ленты "Сорвиголова" Netflix представили на Comic Con в Нью-Йорке. Премьера картины, производством которой занимаются студии Marvel Television и ABC Studios, состоится уже 19 октября 2018 года.

Основой для сюжета новых серий послужил комикс "Рожденный заново". В оригинале Карен Пэйдж, бывшая девушка Мэтта Мердока, погрязла в наркотиках и съемках в порнофильмах. Во время очередной ломки она продает секрет Сорвиголовы за дозу, тем самым запуская цепочку разрушительных для Мердока событий. Уилсон Фиск раскрывает тайну личности героя, и теперь он не остановится ни перед чем, чтобы отобрать у Сорвиголовы все, что ему дорого. Он расчетливо рушит жизнь Мэтта Мердока, лишая его дома, репутации, друзей и здравого смысла.

К своим ролям в "Сорвиголову" вернулись Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон. Мать Мердока, Сестру Мэгги, сыграла Джоанна Уэлли. Новым режиссером сериала стал Эрик Олесон ("Человек в высоком замке", "Стрела").

Напомним, премьера первого сезона "Сорвиголовы" состоялась 10 апреля 2015 года. Тогда создатели в один день выпустили сразу все серии. 21 апреля стало известно, что сериал был продлен на второй сезон. А уже в июле 2016 года сериал был продлен на третий сезон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 3 сезон, Видео, Сериал, Сериал "Сорвиголова", Сорвиголова, Трейлер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

"Лило и Стич": на популярный мультфильм снимут ремейк В сети появился первый трейлер сериала о Сабрине (Видео) Легендарный фантастический фильм "Хроники Нарнии" снова вернется на экраны

Последние новости

Оригинальные вещи Японии, которые кардинально отличают ее от других стран "С Ренном было сложнее играть": чешские болельщики о матче Яблонец - Динамо Радары, видеофиксация и штрафы: какие изменения ждут украинцев на дорогах
Сегодня читают
01 Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"
02 На выходных придет потепление
03 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
04 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
05 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости сегодня
12:35 Уморительные фото и картинки, которые сделают пятницу веселей
12:31 Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты
12:29 Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео)
12:18 Гройсман: Позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной
12:16 В Ингушетии тысячи жителей протестую против новой границы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно
На выходных придет потепление
Новости: Новый законопроект о языке: что это означает
Новый законопроект о языке: что это означает
Новости: Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости: День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь