В сети появился официальный трейлер 3 сезона сериала "Сорвиголова" (Видео)

Появился официальный трейлер предстоящего американского телесериала, основанного на одноименном персонаже комиксов Marvel.

Трейлер третьего сезона супергеройской ленты "Сорвиголова" Netflix представили на Comic Con в Нью-Йорке. Премьера картины, производством которой занимаются студии Marvel Television и ABC Studios, состоится уже 19 октября 2018 года.

Основой для сюжета новых серий послужил комикс "Рожденный заново". В оригинале Карен Пэйдж, бывшая девушка Мэтта Мердока, погрязла в наркотиках и съемках в порнофильмах. Во время очередной ломки она продает секрет Сорвиголовы за дозу, тем самым запуская цепочку разрушительных для Мердока событий. Уилсон Фиск раскрывает тайну личности героя, и теперь он не остановится ни перед чем, чтобы отобрать у Сорвиголовы все, что ему дорого. Он расчетливо рушит жизнь Мэтта Мердока, лишая его дома, репутации, друзей и здравого смысла.

К своим ролям в "Сорвиголову" вернулись Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон. Мать Мердока, Сестру Мэгги, сыграла Джоанна Уэлли. Новым режиссером сериала стал Эрик Олесон ("Человек в высоком замке", "Стрела").

Напомним, премьера первого сезона "Сорвиголовы" состоялась 10 апреля 2015 года. Тогда создатели в один день выпустили сразу все серии. 21 апреля стало известно, что сериал был продлен на второй сезон. А уже в июле 2016 года сериал был продлен на третий сезон.