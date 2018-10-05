Премьеры октября 2018: лучшие фильмы месяца

Если осенние вечера не вдохновляют вас на долгие пешие прогулки, отличной альтернативой станут уютные залы кинотеатров: в этом месяце наведаться туда стоит не раз и не два. В нашей подборке — супергеройское кино, украинский претендент на "Оскар", мюзикл, драмы и даже фильм ужасов.

"Веном"

Премьера в Украине: 4 октября

4 октября Жанр: супергеройский фильм

супергеройский фильм Режиссер: Рубен Флейшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд")

Рубен Флейшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд") В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Вуди Харрельсон

Том Харди выступает в роли журналиста Эдди Брока, чья карьера рушится после интервью с блестящим ученым и бизнесменом Карлтоном Дрейком (Риз Ахмед). В ходе расследования Эдди становится хозяином инопланетного симбиота, который заставляет его превращаться в черного монстра Венома — одного из главных антигероев вселенной Человека-паука.

"Веном" положил начало новой вселенной, где будут представлены персонажи Marvel, принадлежащие по правам Sony. Таких, на минуточку, 900, потому кинематографистам есть, куда развернуться. Среди проектов, которые уже были анонсированы или готовятся к съемкам — "Морбиус, живой вампир", "Черная кошка", "Серебряный соболь", "Крэйвен-охотник", "Ночной страж" и "Шелк".

"Братья Систерc"

Премьера в Украине: 11 октября

11 октября Жанр: вестерн, черная комедия

вестерн, черная комедия Режиссер: Жак Одиар ("Дипан", "Ржавчина и кость")

Жак Одиар ("Дипан", "Ржавчина и кость") В ролях: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмет, Рудгер Хауер

Награжденный "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля за драму "Дипан" (2015), Одиар вернулся на большие экраны с черной комедией, сорвал овации на Венецианском международном кинофестивале и получил "Серебряного льва" как лучший режиссер. Если наличие статуэток вас не впечатляет, обратите внимание на актерский состав: в "Братьях Систерс" собрались актеры, которые своей харизмой вытягивали даже самые слабые сценарии.

Фильм расскажет о братьях-наемниках Элае и Чарли, промышляющих убийствами и разбоем на Диком Западе времен "золотой лихорадки". Их задача — поймать вороватого химика, создавшего формулу для поиска золота.

"Рождение звезды"

Премьера в Украине : 11 октября

: 11 октября Жанр: драма, мюзикл, мелодрама

драма, мюзикл, мелодрама Режиссер: Брэдли Купер

Брэдли Купер Актеры: Брэдли Купер, Леди Гага

Купера-актера четыре раза номинировали на "Оскар" за популярные и успешные в прокате "Мой парень псих" (2012), "Афера по-американски" (2013) и "Снайпер" (2014). О Купере-режиссере мы пока знаем мало, но его дебют, состоявшийся на 75-м Венецианском международном кинофестивале в августе 2018 года, уже успел получить признание критиков и аудитории.

"Рождение звезды" является ремейком одноименного фильма 1937 года и рассказывает о крепко пьющем кантри-музыканте (Купер), который влюбляется в талантливую начинающую певицу (Гага). Оригинальную ленту дважды адаптировали: в 1954 году ведущие роли исполнили Джуди Гарланд и Деймс Мейсон, а в 1976-м — Барбара Стрейзанд и Крис Кристофферсон. Но, судя по хвалебным отзывам в западной прессе, Бредли Купер справился с ее пересказом на отлично. "Рождение звезды" — это ремейк, сделанный правильно", — гласит критический консенсус агрегатора Rotten Tomatoes, где лента получила 95% положительных отзывов.

"Донбасс"

Премьера в Украине: 18 октября

18 октября Жанр: Драма, трагикомедия

Драма, трагикомедия Режиссер: Сергей Лозница

Сергей Лозница Актеры: Валериу Андрюцэ, Георгий Делиев, Наталья Бузько, Вадим Дубовский

Мировая премьера "Донбасса" состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". По словам продюсера Юрия Минзянова, после просмотра на лицах зрителей читалось: "Слава Богу, что это происходит не у нас".

В Украине ленту показали на Одесском кинофестивале, где сам режиссер охарактеризовал ее как безжалостный сатирический трагифарс. Также украинский оскаровский комитет выбрал "Донбасс" в качестве претендента на "Оскар" в номинации за лучший фильм на иностранном языке. Теперь возможность сложить о нем свое мнение появилась и у широкой публики.

За основу сценария Лозница взял материалы из роликов на YouTube, снятых на оккупированной территории востока Украины. Адаптировав их в игровом кино, режиссер создал 13 коротких взаимосвязанных эпизодов, погружающих зрителя в атмосферу отвратительного гротеска.

"Первый человек"

Премьера в Украине: 18 октября

18 октября Жанр: биографическая драма

биографическая драма Режиссер: Дэмьен Шазелл ("Ла-ла Ленд", "Одержимость")

Дэмьен Шазелл ("Ла-ла Ленд", "Одержимость") В ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой

Оскароносный Шазелл и любимец публики Гослинг воссоединились, чтобы заново рассказать миру историю астронавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на Луну. Учитывая вкусы современной аудитории, космос — тема беспроигрышная. Но задача увлечь зрителей усложняется, ведь биография Армстронга и ход миссии "Аполлон-11" знакомы многим.

Фильм уже посчастливилось увидеть зрителям международных кинофестивалей в Венеции и Торонто. Если верить ранним обзорам, Шазеллу удалось сделать байопик захватывающим и напряженным, а грандиозные спецэффекты, безусловно, являются весомой причиной посмотреть "Первого человека" на большом экране.

"Хэллоуин"

Премьера в Украине: 25 октября

25 октября Жанр: Ужасы

Ужасы Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Дэвид Гордон Грин В ролях: Джуди Грир, Майлз Гатри Роббинс, Джейми Ли Кертис

"Хэллоуин" Джона Карпентера (1978) считается классикой ужасов, оказавшей огромное влияние на жанр. За "культурную, историческую и эстетическую значимость" его внесли в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США. Но репутацию франшизы испортила плеяда из 10 сиквелов, большинство из которых оказались посредственными хоррорами категории В. Похоже, Карпентер решил дать своему детищу еще один шанс, выступив исполнительным продюсером 11-й картины.

Новый "Хэллоуин" игнорирует все серии франшизы, являясь продолжением оригинальной истории. Спустя 40 лет после событий 31 октября 1978 года убийца Майкл Майерс сбегает из лечебницы, чтобы расквитаться со своей несостоявшейся жертвой Лори Строуд, у которой теперь есть дочь и внучка. "Вишенкой на торте" стала "королева крика" Джейми Ли Кертис, которая сыграла Строуд 40 лет назад. Именно ей придется противостоять легендарному убийце в белой маске.