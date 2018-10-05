В Сети появился захватывающий трейлер мультфильма "Харли Квинн"

На нью-йоркском Comic Con был представлен первый тизер анимационного сериала "Харли Квинн" (Harley Quinn), где главная героиня говорит голосом Пенни из "Теории большого взрыва" – актрисы Кейли Куоко. В минутном ролике Харли, томящаяся к застенках в компании Ядовитого плюща, в энергичной манере сообщает, что ждет не дождется возможности представить свое шоу на стрим-сервисе DC Universe. На что Плющ меланхолично отмечает, что, скорее всего, получится депрессивно и угрюмо, "как и всё на DC". Далее негатива поддает и появляющийся в окне Бэтмен, суля испортить Харли праздник. Плющ озвучивает американская актриса, продюсер и сценаристка Лейк Белл ("Конь БоДжек", "Старая добрая оргия"). Точная дата премьеры шоу еще не названа.