Появился второй официальный трейлер фильма "Дикое поле" (Видео)

Презентован второй официальный трейлер приключенческого истерна "Дикое Поле" режиссера Ярослава Лодыгина, снятого по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. С сегодняшнего дня трейлер можно посмотреть на официальных страницах фильма на YouTube, Facebook и Instagram, а также на больших экранах в кинотеатрах Украины. В широкий украинский прокат "Дикое Поле" выйдет 8 ноября. Настроение и атмосферу второго трейлера "Дикого поля" задает композиция харьковской группы "Мантры Керуака" на стихотворение Сергея Жадана "Будда". Кроме того, видео наконец раскрывает секрет, какую именно роль в картине сыграл автор культового романа. Трейлер также заявляет основную проблему главного героя — необходимость сделать выбор и принять решение: встать на защиту своего имущества и старых друзей или же вернуться к обычной жизни...