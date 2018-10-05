Лучшие фильмы с неожиданной развязкой

Приют (2007)

Триллер от испанского режиссера Хуана Антонио Байоны. С легкой подачи продюсера Гильермо дель Торо картине удвоили бюджет и сделали по-настоящему качественный продукт, который выдерживает проверку временем. В 2007 году Приют презентовали на Каннском кинофестивале, а позже фильм стал триумфатором национальной кинопремии Гойя.

Согласно сюжету, главная героиня Лаура возвращается в заброшенный дом, который когда-то был приютом, где ее оставили еще ребенком. Создав собственную семью, женщина хочет возродить дом для детей-сирот. Однако с ее сыном Симоном начинают происходить странные вещи. В итоге мальчик вовсе пропадает. Лаура вместе с мужем начинает поиски. Интересный сюжет, напряженная атмосфера и неожиданная концовка — отличный вариант для холодного осеннего вечера.

Прочь (Get Out, 2017)

Почти триумфатор прошлогодней премии Оскар: Прочь взял статуэтку за оригинальный сценарий. Был одним из главных претендентов на лучший фильм года. Собственно, в топ попал не просто так.

Главный герой Крис отправляется знакомиться с родителями своей девушки. Он очень переживает, как они отнесутся к цвету его кожи. На первый взгляд, знакомство проходит неплохо, но парню бросается в глаза странное поведение садовника и служанки. Еще большее подозрение приходит, когда мать девушки вводит его в гипноз, дабы парень бросил курить. В общем, пройдет череда странных событий, нестыковок и совпадений, пока парень не узнает страшную тайну. Какую — поймете, досмотрев фильм до конца.

Апгрейд (Upgrade, 2018)

Тот случай, когда небольшой бюджет — не помеха хорошему кино. Да, возможно, спецэффектам в Апгрейде не хватило пары десятков миллионов долларов. Однако сценаристы фильма выложились на полную. Сюжет получился действительно занимательным, с непредсказуемыми ходами и развязкой. Даже к финалу невозможно определить главного антагониста.

События в фильме разворачиваются в недалеком будущем. Технологии заняли практически все аспекты жизни человека, что чуждо главному герою Грею. Он продолжает работать механиком и живет в любви с женой. Но в один день они попадают в аварию. Жена погибает, а Грей остается парализованным. Старый клиент предлагает ему поставить экспериментальный чип Stem, который поможет встать на ноги. Теперь Грей намерен найти убийцу своей жены.

Лимб (Haunter, 2013)

Щекочущий нервы триллер от канадского режиссера Винченцо Натали. Удивительно, но все награды обошли фильм стороной. Возможно, из-за этого многие о нем и не слышали. Однако картина достойна звания "фильма с сюрпризом".

Подросток Лиза с нетерпением ожидает своего дня рождения, ей исполнится 16 лет. Вся семья в подготовительных хлопотах. На первый взгляд, все как у всех. Но проходят дни, недели, месяцы, и у девушки все чаще возникает ощущение дежавю. Ее мать уже не один раз доставала белье, отец в сотый раз пытается починить автомобиль, а младший брат постоянно будит ее по игрушечной рации. Со временем станет ясно, что виной всему дом, окутанный жутким туманом.

Треугольник (Triangle, 2009)

Еще один недооцененный фильм с сюрпризом в финале. Это кино формата временной петли по типу Исходного кода или Грани будущего. Но куда менее заезженный и куда более интригующий.

Все начинается с того, что компания молодых людей отправляется на прогулку на яхте. Все идет хорошо, полный штиль, но мгновение — и ребята попадают в шторм, после которого едва не умирают. Им на пути встречается пустой лайнер, на который они решаются зайти. В традициях жанра на судне начинают происходить странные события. Неизвестный в маске убивает новоприбывших одного за другим. Кто этот незнакомец, почему он так поступает — узнают счастливчики, досмотревшие фильм до конца. А финал, поверьте, с 99% вероятностью не такой, как вы себе представляете.

Гуль (Ghoul, 2018)

Индийский мини-сериал от американской компании Netflix. Слово “индийский” не должно пугать, здесь не будет массовых танцев и песен. Скорее наоборот: нагнетающая атмосфера фильма держит в напряжении до последних секунд просмотра. Это тот случай, когда оторваться действительно сложно. Сюжет неоднократно порадует оригинальными поворотами и неожиданным финалом.

Недалекое будущее. В Индии установлен новый военный режим, который объявил войну религии и науке. Главная героиня, стремясь показать преданность властям, сдает собственного отца спецслужбам. В итоге ее повышают и переводят в секретную тюрьму, куда как раз привезли самого опасного и разыскиваемого террориста. В тюрьме начинают происходить странные события, слабо граничащие с реальностью.

Хэппи-энд (Happy End, 2017)

Пожалуй, самый неожиданный представитель топа. Не ужасы, не триллер, не временная петля. Это трагикомедия от гения жанра, австрийца Михаэля Ханеке. В прошлом году картина боролась за заветную Золотую пальмовую ветвь в Каннах.

Несмотря на богатство, каждый член семейства Лоран несчастен. Энн пытается одновременно управлять бизнесом, налаживать личную жизнь и воспитывать перезрелого сына. Ее брат Тома – довольно успешный врач, но бесхребетный глава семьи, изменяющий и попавшийся на переписке с любовницей своей дочери. Их отец Жорж, переживающий симптомы маразма и полного эгоизма, пытается разными способами покончить с собой. Вот как-то так живут. Фильм достаточно медленный, события развиваются постепенно, но в конце зрителя ожидает долгожданный сюрприз. Приятный? Как знать.