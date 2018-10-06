Опубликован новый трейлер фильма "Аквамен" (Видео)

Студия Warner Bros. Pictures на своем канале на YouTube опубликовала расширенный промо-ролик фильма "Аквамен", главную роль в котором исполнил Джейсон Момоа. Режиссером картины выступил Джеймс Ван, а ее премьера состоится 21 декабря этого года.

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

В фильме также снялись Николь Кидман, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо и другие.