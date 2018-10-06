Интересные факты о предстоящем фильме "Аквамен"

"Аквамен" – фантастический боевик о супергерое, премьеру которого ждут миллионы людей. 5 октября в сети появился эффектный трейлер фильма от режиссера Джеймса Вана, который уже приобрел немалую популярность. По сюжету киноленты, Артур Карри, который родился в семье смотрителя маяка, чувствует, что отличается от сверстников. Умирая, его мать Атланна открыла тайну – на самом деле она королева Атлантиды, которую выгнали на сушу, поэтому Артуру суждено стать правителем семи морей. Ошарашенный парень еще не понимает, что его ждет, поэтому получает образование в обычной школе и развивает свои сверхспособности – огромную силу и умение разговаривать с рыбами. Однако впоследствии главный герой встречает Меру, с которой отправляется на поиски легендарного трезубца.

Известно, что режиссер Джеймс Ван экранизировал историю супергероя, который впервые появился на страницах комикса в 1940 году. С тех пор Аквамен часто был второстепенным персонажем. Первое больше появление супергероя на телеэкранах произошло в марте 2016 года, когда состоялась премьера фильма "Бэтмен против Супермена". Теперь же в Голливуде решили создать отдельную киноленту про Аквамена, привлекая к съемкам голливудских звезд. В частности, Джейсона Момоа, Николь Кидман и Эмбер Хёрд. Смета динамической киноленты составила 160 миллионов долларов. Премьера фильма в Украине состоится 13 декабря 2018 года.