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Факты о самом ожидаемом фильме осени "Веном"

Фильм "Веном"
22:35 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
unian.net
Фото: unian.net

Новости культуры: В украинский прокат вышел "Веном" - самый ожидаемый супергеройский фильм осени с Томом Харди в главной роли.

"Меня зовут Эдди Брок, я - журналист. Я всегда сую нос туда, куда не стоит. Я нарыл кое-что реально жесткое. И в меня что-то вселилось". В этой цитате весь конфликт фильма "Веном": в журналиста Эдди Брока (Том Харди) вселяетcя симбиот - жуткое инопланетное существо, которое разработали в лаборатории злодея Карлтона Дрейка в процессе опытов над людьми. К и без тому непростому характеру Брока, который не брезгует в поисках правды нарушать закон, прибавляется опасный Веном, который готов снести все на своем пути, пишет Vogue. Веном - один из самых неоднозначных и в то же время харизматичных персонажей вселенной Marvel, поэтому для этой роли требовался актер с особой харизмой. Им стал 41-летний Том Харди - звезда фильмов "Безумный Макс. Дорога ярости", "Выживший", "Темный рыцарь" и сериала "Табу", а также обладатель имиджа плохого парня, который несколько лет лечился в рехабе от наркотической зависимости, любитель смешанных боевых искусств и татуировок. "На площадке Том Харди всех нас очень вдохновлял", - говорит режиссер "Венома" Рубен Флейшер, самый известный фильм которого - остроумный треш-хоррор "Добро пожаловать в Зомбиленд".

 
 
 
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#Repost @royalmarinesjiujitsu (@get_repost) REORG Foundation Ambassador @tomhardy hitting the mats for some Jiu Jitsu with Veterans and Active Duty Soldiers at #fortbragg today @nousdefjeff . If you’re a Veteran and would like to get involved in Jiu Jitsu please message REORG directly @royalmarinesjiujitsu and in the @wedefyfoundation #reorg #royalmarinescharity #royalmarinesbjj #royalmarinescommando #bjj #jiujitsu #bjjlifestyle #jiujitsulifestyle #wedefyfoundation #military #militaryjiujitsu #vetransjiujitsu #veteran #mentalhealth #combatstress #ptsd #commando #greenberet #tomhardy #tomhardyfans #rvn #marvel #venom #venommovie @tatamifightwear @tomhardy @tomsohardy @tomhardydotorg @markormrod @royalmarines #Repost @tomhardy with @get_repost #WeRV3N0M

Публикация от tomhardydotorg (@tomhardydotorg)

 

"Вся съемочная группа наблюдала за ним, затаив дыхание. К тому же, у Тома отличное чувство юмора - одним словом, такой Веном нам и был нужен". Действительно, в Эдди Броке/Веноме есть что-то и от самого актера: он много и порой неожиданно шутит, брутален, неравнодушен к алкоголю, женщинам и не признает правила. Харди говорит, что играть Венома было крайне интересно: "Веном крутой, он настоящий сорвиголова. Мой сын рассказывает мне про него взахлеб - он обожает Венома. Такую роль играть страшно увлекательно, потому что Веном безжалостный и не признает правил. Он очень неоднозначный".

Веном - персонаж не только остроумный, но еще и очень сильный: это двухметровый гигант с мощными бицепсами, поэтому Харди пришлось готовиться к роли всерьез. За полгода до съемок актер начал заниматься MMA, смешанными боевыми искусствами, с двумя тренерами, Натаном Джонсоном и Марком Мене. Видео и фотографиями тренера с удовольствием делились в инстаграме - в кимоно Харди выглядит эффектно. Занятия проходили пять дней в неделю, иногда - дважды в день. Немало, учитывая, что и до "Венома" актер был в отличной физической форме. Помимо MMA, Харди также занимался джиуджитсу и кикбоскингом накануне съемок. Актер говорит, что увлекся тренировками не на шутку и был готов к дракам любой сложности.

Новые физические навыки понадобились: одна из финальных сцен - эпичная драка, во время съемок которой актерам пришлось работать на специальных страховочных тросах. В тех трюках, которые были слишком сложными и для актеров, и для профессиональных каскадеров, художники обратились к помощи компьютерных дублеров. Происходило это так: при помощи устройства трехмерного сканирования движений актеров фотографировали со всех сторон. На каждой фотографии определяли ключевые точки, после чего делали трехмерные модели актеров. Потом эти модели загружали в специальную программу и оцифровывали в 3D. Образ самого Венома благодаря супервайзеру визуальных эффектов Полу Френклину получился впечатляющим: сильное тело, огромные глаза, острые зубы. И хотя Венома нарисовали на компьютере, художники полностью оринетировались на мимику и жесты Тома Харди.

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Новости культуры, "Venom", Видео, Сюжет, Том Харди, Трейлер, Факты, Фильм.
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