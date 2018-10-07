Марго Робби сыграет роль куклы Барби

Актриса Марго Робби ведет переговоры о съемках в роли куклы Барби в новом фильме, производством которого занимается студия Warner Bros., сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Фильмом долгое время занималась студия Sony, но теперь работа над ним началась на другой студии. Если Warner Bros. и Робби договорятся, продюсированием фильма займется принадлежащая актрисе компания LuckyChap, а сама актриса выступит в роли продюсера.

Издание напоминает, что сообщения о фильме про Барби появились в 2014 году — в это время компания Mattel, которой принадлежат авторские права на игрушку, заключила договор о съемках с Sony. Роль куклы должна была исполнить Эми Шумер. Вместе с тем, стороны так и не приступили к производству фильма и компания начала сотрудничать с Warner Bros.