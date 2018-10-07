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Умер актер, сыгравший Хершела Грина в "Ходячих мертвецах"

Скотт Уилсон
14:51 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: Twitter

Новости культуры: На 76 году умер актер Скотт Уилсон, звезда сериала "Ходячие мертвецы".

Скотт Уилсон, знакомый зрителям по роли Хершела Грина в "Ходячих мертвецах" и таких фильмах, как "Недруги", "Последний самурай" и "Перл-Харбор", после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался в возрасте 76 лет.

Twitter-аккаунт комиксов The Walking Dead, на которых основывается одноименный сериал, подтвердил печальную новость: "Мы глубоко опечалены необходимостью сообщить, что Скотт Уилсон, замечательный актер, который играл Хершела в "Ходячих мертвецах", скончался в возрасте 76 лет. Мы молимся за его семью и друзей. Покойся с миром, Скотт. Мы любим тебя".

При этом на проходящем сейчас New York Comic-Con 2018 шоураннер "Ходячих мертвецов" Анджела Кэнг буквально за несколько часов до появления печальной новости о смерти актера объявила, что Скотт Уилсон вернется к своей роли Хершела в 9 сезоне, премьера которого состоится сегодня, в воскресенье, 7 октября. Источники сообщают, что Скотт снял несколько сцен-флэшбэков.

Поклонникам сериала CSI Уилсон знаком по роли владельца казино в Вегасе Сэма Брауна, отца Кэтрин Уиллоус. Также Скотт Уилсон снимался с самыми известными представителями Голливуда шестидесятых и семидесятых в "Великом Гэтсби" (1974, с Робертом Редфордом), "Полуночная жара" (1967, с Сидни Пуатье), "Хладокровно" (1967).

В 2011 году, после нескольких лет практически забытья, Скотт Уилсон совершил своеобразный камбэк – он присоединился ко второму сезону "Ходячих мертвецов" в роли Хершела. В образе фермера-ветеринара он задержался до четвертого сезона, и его смерть и сегодня считается одной из самых тяжелых для поклонников "Ходячих мертвецов".

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Новости культуры, Актер, Альманах 2018, Скотт Уилсон, Смерть, Ходячие Мертвецы.
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