Дуэйн Джонсон показал первый кадр из спин-оффа "Форсажа"

Популярный голливудский актер Дуэйн Джонсон опубликовал на своей официальной странице в Instagram первый кадр из спине-оффа серии "Форсаж", который будет называться "Хоббс и Шоу". На снимке запечатлены главные герои в исполнении самого Джонсона и Джейсона Стэтхэма в весьма характерных для этих персонажей позах.

"Отличная первая неделя съемок "Хоббса и Шоу" с моим крутейшим партнером Джейсоном Стэтхэмом. Мы намерены разрушить все стереотипы, чтобы представить фанатам что-то действительно свежее, забавное и по-настоящему крутое", - гласит подпись под снимком.

Съемками картины заведует постановщик популярных боевиков Дэвид Литч. Помимо Джонсона и Стэтхэма в картине задействован Идрис Эльба, которому досталась роль главного злодея, а также звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби. Ей предстоит исполнить роль агента британской спецслужбы MI5 и сестры Шоу. О сюжете на момент написания данной заметки было известно мало. Вероятнее всего, Хоббс и Шоу объединят усилия для очередного спасения мира от какой-то глобальной напасти.

Фильм будет представлен зрителям летом 2019 года. Напомним, что восьмая часть "Форсажа" собрала в прокате более миллиарда долларов.