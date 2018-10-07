Продюсер "Бондианы" рассказала, почему агент 007 никогда не будет женщиной

Исполнительный продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что несмотря на рост роли женщины в кино, роль Джеймса Бонда останется за мужчиной.

По словам Барбары Брокооли, роль агента 007 должна и впредь остаться за мужчиной, а для женщин кто–то другой пусть создаст отдельную историю.

"Бонд – мужчина. Это мужской персонаж. Он был написан для мужчины и останется мужчинй. Давайте лучше создадим больше женских персонажей и придумаем подходящую для них историю. Истории о Джеймсе Бонде были написаны в 1950–х, поэтому в их ДНК есть вещи, которые вряд ли изменятся", – пояснила продюсер.

Такое же мнение поддержала и актриса Рэйчел Вайс, которая является женой одного из последних исполнителей агента 007 Дэниела Крейга. "Автор Ян Флеминг посвятил очень много времени тому, чтобы придумать этого особого персонажа, безусловно мужчину с характерным отношением к женщинам. Почему бы не создать свою собственную историю вместо того, чтобы вас сравнивали со всеми мужчинами, которые выполняли эту роль раньше? Женщины очень интересные, они должны иметь свои собственные истории", – заявляла в интервью Telegraph Вайс.

Напомним, что о женщине в роли известного персонажа Джеймса Бонда впервые заговорили в фоне секс-скандала в Голливуде и после отказа Дэниэла Крейга исполнять роль в 25 части бондианы. Но актер все же согласился на съемки и одновременно заявил, что это будет его последний фильм в роли суперагента.

В 2016 году сыграть Джеймса Бонда выразила желание американская актриса Джиллиан Андерсон и даже разместила на своей странице в Twitter фейковый постер к фильму.