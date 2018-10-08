Фанаты разузнали, как будет называться новая часть "Мстителей"

Несмотря на все усилия редакторов телевизионной программы Джимми Фэллона, пытавшихся заглушить слова актера Марка Руффало, когда он объявил полное название четвертой части "Мстителей", фанатам киновселенной Marvel все же удалось "услышать" его.

С помощью программ для редактирования аудиозаписей некоторым из них удалось отфильтровать специальный сигнал и оказалось, что Марк Руффало произнес: "Последний мститель". Естественно, никаких официальных подтверждений или опровержений от самой студии Marvel пока не последовало.

Напомним, что после записи программы сам актер обратился к Джимми Фэллону с просьбой "отредактировать его выступление", что и было сделано. Позже режиссеры "Мстителей 4" братья Руссо оставили на странице Руфалло в Twitter сообщение о том, что "он уволен". "Ребят, мы можем обсудить это?", - отреагировал Руффало.

Действительно ли озвученное актером название появится на плакатах, остается загадкой. Кого именно ее создатели считают "последним Мстителем"?

Четвертая серия выйдет в прокат в мае 2019 года. После невероятного успеха третьего фильма, собравшего более двух миллиардов долларов, стоит ожидать сравнимых результатов и от заключительной части.