Первый эпизод "Доктора Кто" набрал рекордное количество просмотров

Новый сезон сериала "Доктор Кто", в котором впервые главную роль сыграла женщина, стартовал с рекордом. Первый эпизод шоу привлек внимание 8,2 миллиона зрителей. Для сравнения стартовавший в апреле 2017 года финальный сезон "Доктора Кто" с участием Питера Капальди смотрели 4,6 миллиона зрителей.

Стоит также отметить, что по этому показателю шоу с участием актрисы Джоди Уиттакер, обогнало даже популярные сезоны, в которых снимались Дэвид Теннант и Мэтт Смит.

Напомним, что решение о том, что впервые роль Доктора сыграет женщина, было принято новым исполнительным продюсером "Доктора Кто" Крисом Чибнеллом.

"Я всегда хотел сделать Тринадцатого доктора женщиной, и мы все взволнованы тем, что у нас это получилось. Пробы Джоди просто взорвали нам мозг. Джоди востребованная актриса, забавная, вдохновляющая, суперумная и остроумная, сильная и душевная – то, что надо для Доктора", - говорил Чибнелл в одном из интервью в середине 2017 года.