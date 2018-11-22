В США объявили о съемках сериала-приквела "Великого Гэтсби"

Новости культуры: Кинокомпания Stampede объявила о намерении снять сериал-приквел фильма "Великий Гэтсби", который был снят по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Компания Stampede приняла решение снять сериал-приквел фильма "Великий Гэтсби", который был снят по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Как сообщает Deadline, сериал будет снят для сервиса YouTube Premium.

В основу сериала будет положена академическая теория о том, что Фицджеральд писал произведение о человеке смешанной расы Джее Гэтсби. История главного героя в сериале, который получил название "Гэтс", будет показана сквозь эту призму и учитывая все культурные и социальные особенности начала XX века.

Фильм "Великий Гэтсби", главные роли в котором сыграли Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Кери Миллиган, вышел в 2012 году. Картина стала фильмом открытия 66 Каннского кинофестиваля, но получила противоречивые отзывы критиков. Вместе с тем, фильм был награжден двумя премиями "Оскар" и двумя наградами BAFTA за работу художников-постановщиков и дизайн костюмов.