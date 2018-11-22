В Киеве покажут спектакль по пьесе Олега Сенцова "Номера"

Новости культуры: Премьера состоится в декабре, а допремьерные показы - в этом месяце.

В Киеве покажут спектакль по пьесе "Номера" украинского режиссера Олега Сенцова, которого в России незаконно приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Допремьерные показы состоятся уже в конце ноября, сообщила продюсер спектакля Анна Паленчук во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Паленчук, премьера спектакля, режиссером которого стала Тамара Трунова, состоится 7 декабря на сцене Довженко-центра. Допремьерные показы назначены на 27-29 ноября.

"Это для меня вызов как для режиссера. Это такая история, с которой я раньше не работала... Моя цель была не просто поставить спектакль, а поставить спектакль, который будет поддержкой для драматурга", - рассказала Трунова.

Пьесу "Номера" Сенцов написал на русском языке, однако в спектакле актеры будут говорить на украинском.

"Спектакль про общество, которое стало сначала творцом системы, а потом ее жертвой", - объяснила Трунова.