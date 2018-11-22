Назван худший фильм за всю историю Disney

Новости культуры: Самым худшим фильмом, занявшим 57-ю позицию в списке, стал "Цыпленок Цыпа".

Портал Collider составил рейтинг лучших и худших фильмов студии Walt Disney, представив список из 57 полнометражных картин. Первое место занял мультфильм "Пиноккио", созданный в 1940 году, а последняя строчка, в свою очередь, досталась ленте "Цыпленок Цыпа" 2005-го.

По мнению критиков, мультфильм "Пиноккио", снятый по мотивам популярной сказки итальянского писателя Карло Коллоди 1881 года "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы", является классикой Disney.

Действительно, "Пиноккио" — второй по счету полнометражный анимационный фильм, снятый студией. На второй строчке рейтинга оказалась "Спящая красавица" 1959 года. В статье говорится о том, что "это анимация от студии Walt Disney в ее самом прекрасном и широком проявлении".

Портал также обращает особое внимание на работу иллюстратора Эйвинда Эрла, благодаря которому картина стала одним из самых амбициозных проектов студии.

Третье место, по версии ресурса, досталось анимационной ленте "Фантазия", снятой в 1940 году. Как пишет Collider, этот мультфильм из девяти музыкальных номеров стал настоящим шедевром.