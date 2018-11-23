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"Зважені та щасливі" 8-й сезон 13 выпуск: участники встретились с родными (Видео)

&quot;Зважені та щасливі&quot; 8-й сезон 13 выпуск: участники встретились с родными (Видео)
10:38 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: В 13-том выпуске "Зважені та щасливі" четверку самых сильных участников ждал настоящий праздник – встреча с родными в центре ночного Киева.

Чтобы попасть на долгожданное свидание, толстякам пришлось пройти сложный конкурс. Тринадцатый выпуск шоу "Зважені та щасливі" вышел на экраны 22 ноября. 

Чтобы получить драгоценные минуты с близкими, толстячкам следовало пройти особое испытание. Конкурс должен был определить, у кого меньше всего друзей среди участников. В итоге желтые выбороли 13 минут, розовые – 14, а синие – 15.

Красным не повезло – их время обнулилось, и они могли только увидеть домашних без права поговорить с ними. Но Саша и Наталья из синей команды решили проявить благородство и отдали Олегу и Богдану свои минуты.

По правилам, на тринадцатой неделе участников проекта ждал День красоты – в красивых нарядах и похудевшие, они наконец-то появились перед родными. Сияя в новых образах, ровно в полночь участники вышли на красную дорожку возле Национальной оперы. Кроме того, своим родителями показалась ведущая шоу и консультант по питанию Мирослава Ульянина.

На этом сюрпризы для участников не закончились. Родственники выбрали короля и королеву Ночи красоты. Ими стали Наталья из синей команды и Олег из красной. Этих участников ждала приятная неожиданность от ведущей – фотосессия, благодаря которой они cмогли почувствовать себя настоящими звездами.

На еженедельном взвешивании под желтой линией оказали Оля и Иван из розовый команды. Они потеряли меньше всего килограммов и поэтому надели черные футболки.

Через две недели Ольга и Иван отправится на битву слабых, чтобы отстоять свое право остаться на проекте.

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Все по теме:

Украина, Шоу, Видео, Зважені та щасливі, Зважені та щасливі 8 сезон, Зважені та щасливі 13 випуск.
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