Два "Оскара" за лучший фильм продадут на аукционе

Новости культуры: Торги аукциона Profiles in History пройдут в Лос-Анджелесе 11 декабря.

С 1950 года между Американской академией киноискусства и лауреатами их премии "Оскар" существует любопытное соглашение. Прежде чем продавать кому-то статуэтки, владельцы должны предложить их на выкуп Киноакадемии – за символический 1 доллар. Несмотря на такую договоренность, награды иногда продаются сторонним покупателям, и в декабре этого года еще две статуэтки "Оскар" выставят на аукцион.

Среди прочих лотов окажутся две статуэтки "Оскар", полученные победителями премии за "Лучший фильм". Покупатели смогут приобрести награду продюсера Ирвинга Тальберга за ленту "Мятеж на Баунти" 1935 года, чья начальная цена колеблется в районе 200-300 тыс. долларов. Также с молотка уйдет "Оскар" за фильм "Джентльменское соглашение" 1947 года выпуска, который начнет торги с отметки в 150-200 тыс. долларов.

Это не первый раз, когда статуэтки премии "Оскар" оказываются в свободной продаже. В 1999 году певец Майкл Джексон заплатил 1,5 млн долларов, чтобы приобрести награду продюсера Дэвида О. Селзника за фильм "Унесенные ветром". В 2011 году потомки Орсона Уэллса, режиссера фильма "Гражданин Кейн", продали его "Оскар" за 860 тыс. долларов. В 2012 году сразу 15 статуэток ушло с молотка, среди них были награды актрисы Вивьен Ли и сценариста Германа Манкевича. Академия была возмущена торгами, но не могла им помешать, так как в аукционе участвовали лишь статуэтки за фильмы, награжденные до1950 года – то есть до того, как начало действовать соглашение о передаче "Оскаров" обратно Киноакадемии за 1 доллар.

Как сообщалось ранее, Известный шотландский актер Хью Лори, который 11 июня отпраздновал свой день рождения, награжден королевским орденом Британской империи. Актер получил звание Командора из рук принца Чарльза.