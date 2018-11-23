Сериал "Мистер Мерседес" получил продолжение

Новости культуры: Третий сезон обещают в 2019 году.

Популярный сериал "Мистер Мерседес", который основан на произведениях писателя Стивена Кинга, продлен на третий сезон.

Новый сезон будет основан на финальной части трилогии, посвященной детективу Биллу Ходжесу которую писатель назвал "Пост сдал". По сюжету убийца из "Мистера Мерседеса" Брейди Хартсфилд все еще находится в клинике с тяжелой травмой головного мозга в вегетативном состоянии.

Ходжес, возглавляющий детективное агенство, берется за расследование обстоятельств самоубийства и оказывается втянут в опасный заговор, который угрожает не только ему, но и всем близким. Все указывает на то, что Брейди вернулся и жаждет мести. Дата премьеры третьего сезона сериала "Мистер Мерседес" скорее всего август 2019 года.